19 Standorte hat der "Autohimmel Bayern" in Nieder- und Oberbayern. Löwen-Geschäftsführer Michael Scharold: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem größten Nissan-Händler Deutschlands einen exklusiven Autopartner gewinnen konnten. Mit den interessanten Modellen der Marke ist besonderer Fahrspaß und Komfort garantiert. Dazu bietet die große Auswahl an Händlern in Ober- und Niederbayern unseren Fans sympathische und kompetente Ansprechpartner vor Ort."