Ein Meer aus roten Herzluftballons, eine romantische Gitarrenmelodie und ein Paar, das noch so verliebt wirkt, wie am ersten Tag: Heidi Klum (46, "Project Runway") und Tom Kaulitz (30) haben am Wochenende ihren Jahrestag gefeiert. Auf Instagram hat die Modelmama nun ein Video von den zweisamen Feierlichkeiten gepostet und ihrem Schatz dazu eine Liebeserklärung gemacht.