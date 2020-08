Toto-Pokal: 1860 geht nicht von Losentscheid aus

Bereits am Wochenende hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Re-Start seiner Wettbewerbe auf das Wochenende des 19. und 20. September verschoben. Das Problem dabei: Am 11. September steht die erste Runde im DFB Pokal an, bis dahin muss der BFV also seinen Teilnehmer aus dem Toto-Pokal ermittelt haben. Um zumindest das Halbfinale zwischen Würzburg und Aschaffenburg durchführen zu können, braucht es aber die beantragte Genehmigung. Diese steht aber noch aus, mit einer Antwort der Politik wird aber zeitnah gerechnet.