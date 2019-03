Thomas Müller: Der Vizekapitän der Nationalelf hat seinen Stammplatz sowohl im DFB-Team als auch bei Bayern an Serge Gnabry, 23, verloren. Schon während der WM hatte Löw Müller das Vertrauen entzogen und ihn gegen Südkorea (0:2) nicht mehr für die Startelf nominiert. Zuletzt war der 29-Jährige in der Nationalelf nur noch als Teilzeitkraft gefragt. Bei Bayern durfte er, nachdem er vier Partien in Folge als Bankspieler erlebte, beim 5:1 am Samstag in Gladbach mal wieder von Beginn an ran – und machte mit einem Tor auf sich aufmerksam. Trainer Niko Kovac vertraut momentan eben auf die Spieler, die er im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool einsetzen kann. Nach dem Hinspiel verpasst Müller aber auch das Rückspiel aufgrund einer Roten Karte.