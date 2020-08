Die Vorjahressiegerin im Interview Janine Pink verrät: So gewinnt man "Promi Big Brother"

Was ist Ihnen im Haus besonders schwer gefallen?

Pink: Eigentlich nicht viel. Ich bin keine, die ihr Handy oder Social Media mega vermisst. Das war easy für mich. Ich habe noch keine Kinder, daher auch kein Problem. Das Duschen war auch locker. Vielleicht fehlte mir im armen Bereich Cola und Schokolade. Das war's aber auch. Für mich war nichts besonders schwierig.

Fanden Sie die Dauerüberwachung durch die Kameras belastend?

Pink: Am Anfang ist das schon so, dass man denkt: Hoppla! Aber nach ein oder zwei Tagen war das weg. Ich bin auch immer ich und verstelle mich nicht. Daher hatte ich auch keine Sorge, dass die Kameras was zeigen, was ich nicht bin. Mir ist auch nicht viel peinlich.

Bereuen Sie trotzdem etwas im Haus, zum Beispiel dass Sie Tobias Wegener nähergekommen sind?

Pink: Nein, es war wie es war. Ich bin ein Mensch, der im Moment lebt. Und da bereue ich auch selten was. Im Nachhinein war er sicher der Falsche. Aber in dem Augenblick hat es sich richtig angefühlt.

Sie sind dieses Jahr als "PBB"-Expertin mit dabei. Wie werden Sie an die Sache herangehen?

Pink: Ich habe sicher die entsprechende Erfahrung, bin ja schließlich im letzten Jahr die längste Zeit im Haus gewesen. Ich bin da locker, klar informiere ich mich und verpasse keine Sekunde. Aber ich sage einfach, was ist und was ich denke.

Wie schätzen Sie die neuen Kandidaten ein?

Pink: Ein bunter Haufen, bei dem man sicher noch nicht jedes Gesicht kennt. Aber so ein Format lebt immer von der Dynamik. Da muss man schauen, was entsteht. Da könnten auch Leonardo DiCaprio, Bruce Willis und alle Hollywood-Stars drin sein und es wird nicht so gut wie es mit anderen wäre. Der Charakter ist spannend, nicht der Promi-Status.

Welche Tipps haben Sie für die neuen Kandidaten?

Pink: Man muss sich keinen großen Kopf machen und einfach munter drauf los anfangen. Wer sich eine Taktik zurecht legt, hat es schwer. Sowas geht selten auf. Der Zuschauer ist sehr intelligent und empathisch bei sowas. Der checkt, wenn jemand fake ist. Das hat man in der letzten Staffel bei Chris Manazidis oder Zlatko gut sehen können.

Sie waren auch Kandidatin bei "Promis unter Palmen". Bei welcher Show könnten Sie sich noch eine Teilnahme vorstellen, vielleicht im RTL-Dschungelcamp?

Pink: Der Dschungel ist nichts für mich. Da bin ich raus. Aber was mit Singen oder Tanzen wäre schon nice.

Werden Sie auch wieder schauspielern?

Pink: Klar, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte dahingehend auch schon Angebote. Aber da kamen wir nicht zusammen. "Köln 50667" war eine tolle Zeit, aber so was in der Art steht für mich zum Beispiel nicht ganz oben auf der Liste.