Wer an legendäre Duelle zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen denkt, landet gedanklich am Pfosten. Und bei Michael Kutzop, dem tragischen Elfmeter-Fehlschützen vom April 1986. Der Werder-Profi hatte am 33. Spieltag die Meisterschaft in der Nachspielzeit auf den Fuß, und "hört heute noch, wie der Ball an den Pfosten klatscht".