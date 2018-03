Die Toten Hosen vor Rockavaria: Erstes Konzert in China

Für die Toten Hosen steht vor dem Münchner Open Air noch ein seit Ewigkeiten erhofftes Ereignis an: das erste Konzert in China, am 21. April in Peking. "Drei Tage später geht es zum Konzert nach Hongkong und danach zum Pferdewetten", sagt Campino. Ein Glückspiel ist auch das sogenannte Sommerwetter in Deutschland, das haben die sturmerprobten Hosen vor einigen Jahren noch bei Rock am Ring durchleiden müssen. "Wenn es regnet, dann musst Du einfach den Kampfgeist in Dir wecken und denken: Jetzt erst recht!", sagt Campino. "Wenn es aber hoffentlich ein lauer Sommerabend wird, dann ist das immer ein Erlebnis, an das kein Hallenkonzert heranreicht."