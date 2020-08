Die Tests waren negativ Alyssa Milano über Covid-19-Erkranung: "Ich dachte, ich würde sterben"

Covid-Erkrankung bei Alyssa Milano: Die typischen Symptome

Sie litt unter den typischen Symptomen, wie sie ihre Follower weiter wissen lässt: "Alles tat weh. Verlust des Geruchssinns. Es fühlte sich an, als säße ein Elefant auf meiner Brust. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte kein Essen in mir behalten. Ich verlor neun Pfund in zwei Wochen. Ich war verwirrt. Leichtes Fieber. Und die Kopfschmerzen waren schrecklich. Ich hatte im Grunde jedes Covid-Symptom", so Milano.