Frauke Ludowig: Ausbildung und Beruf

Ihre ersten Erfahrungen in den Medien sammelte Frauke Ludowig 1988 bis 1990 bei einem Volontariat bei radio ffn in Isernhagen, wo sie unter anderem die Frühsendungen moderierte. Anschließend wechselte sie zum Fernsehsender RTL, dem sie bis heute treu ist. Seit 1994 moderiert sie das Boulevard-Magazin "Exclusiv", und übernahm im selben Jahr die Redaktionsleitung über die unterschiedlichen "Exclusiv"-Formate. Sie moderiert außerdem regelmäßig diverse Sendungen und Events, hat Gastauftritte in Fernsehserien und ist als Designerin und Markenbotschafterin für "Hometrend" tätig.