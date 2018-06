Die Sexpertin im Interview Paula Lambert: Dabei hilft eine Sexdiät

Gibt es guten Sex ohne gegenseitiges Vertrauen?

Lambert: Ja, absolut. Zum Beispiel unter Fremden bei einem One Night Stand oder ähnlichem. Aber ist diese Art Sex auf Dauer befriedigend? Ich glaube nicht.

Woher weiß Frau, dass es im Bett nicht doch noch besser geht?

Lambert: Das weiß sie nicht. Darum finde ich es vernünftig, sich in der Jugend ein wenig auszuprobieren. Viele erleben Sex als langweilig, wenn sie nicht wissen, welche Höhen man erreichen kann. Und dann schläft das Sexleben vollkommen ein, das ist doch schade.

Der wichtigste Tipp, den Sie Frauen bezüglich gutem Sex geben können?

Lambert: Sich selbst und die eigenen Bedürfnisse genau zu kennen. Und wirklich nur das machen, worauf man Lust hat. Außerdem sollte jede Frau darauf achten, dass sie gleichberechtigten Sex hat und sich nicht als reines Füllgefäß anbietet.

Heidi Klum macht es mit ihrem Tom Kaulitz vor. Wie kompatibel sind gewisse Altersunterschiede im Bett?

Lambert: Junge Männer sind deutlich potenter, das spricht also eindeutig für die Kombi reifere Frau und junger Typ. Was die gemeinsamen Themen bei Gesprächen angeht, kommt es natürlich darauf an... Ich finde, das Wichtigste ist, dass die Leute sich lieben und glücklich miteinander sind. Der Rest ist vollkommen egal.

Apropos Alter: Befürworten Sie das Liebesspiel im hohen Alter?

Lambert: Natürlich, wer denn nicht? Alles andere wäre ja grotesk! Sex hat so viele Vorteile für Körper und Seele, man sollte Sex haben, bis man in die Kiste fällt!

Gibt es für Sie No-Gos im Bett?

Lambert: Alles, was ich nicht möchte. Zum Beispiel irgendetwas mit Fäkalien. Das werde ich wirklich nie verstehen, wieso Leute darauf stehen.

Sind Sie auch für Freunde und Familie Ansprechpartnerin beim Thema Sex?

Lambert: Für Freunde ja, für meine Familie nicht. Zum Glück. Ich will nicht wissen, was die mit ihren Geschlechtsteilen machen, wirklich nicht.