Die Royals überzeugen Mega-Erfolg für "The Crown": Netflix veröffentlicht erstmals Zahlen

Gespielt wird die Monarchin in den ersten beiden Staffeln von Claire Foy (35, "Aufbruch zum Mond") und in Staffel drei von Olivia Colman (45, "The Favourite") - beide Frauen wurden für ihre Darstellung mit dem Golden Globe als beste Schauspielerin in einem Drama ausgezeichnet. Die Rolle von Prinz Philip wird von Matt Smith (37, "Doctor Who") und Tobias Menzies (45, "Outlander") gespielt, während Prinzessin Margaret von Vanessa Kirby (31, "Hobbs and Shaw") und Helena Bonham Carter (53, "Sweeney Todd") verkörpert wird. Die Idee zur Serie stammt von Peter Morgan, der auch als leitender Drehbuchautor agiert - Morgan schrieb auch das Drehbuch zum Film "Die Queen".