München - Der Wiesn-Wahnsinn nimmt zum Finale immer skurrilere Ausmaße an: Nachdem ein Nackerter in Steffi Spendlers Löwenbräuzelt am Holzboden entlanggeschlittert ist, hat sich nun ein halbnackter Mann in eine Waschanlage für Maßkrüge gestürzt. Oans, zwoa, gaga!