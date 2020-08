Die Queen sucht neues Personal Corona-Krise überwunden? Die Royal Family stellt wieder ein

Die Corona-Pandemie hat auch vor der britischen Königsfamilie nicht haltgemacht. Neben Prinz Charles' (71) Infektion mit dem Virus äußerte sich die Krise vor allem in geschlossenen Palasttüren sowie den damit einhergehenden ausgedünnten Reihen an Mitarbeitern. Im Mai stoppten die Royals rund um Queen Elizabeth II. (94) die Einstellung neuer Leute, alle ausgeschriebenen Stellen wurden gelöscht. Jetzt scheint das Leben in den königlichen Residenzen erstmals wieder in geregelte Bahnen zurückzukehren. Auf der offiziellen Website wurden neue Jobangebote veröffentlicht.