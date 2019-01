Die Polizei ermahnt ihn Prinz Philip hat sich nicht für seinen Unfall entschuldigt

Keine Entschuldigung

Der Buckingham Palast hatte am Donnerstag bestätigt, dass Prinz Philip am Nachmittag in einen Autounfall nahe Sandringham verwickelt worden war. Laut Medienberichten habe sich der Land Rover des Prinzen nach einem Zusammenprall mit einem anderen Wagen überschlagen. In diesem sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Frauen und ein Baby befunden haben. Laut einem Bericht der "Daily Mail" sei das Kind unverletzt gewesen, die Frauen hätten jedoch im Krankenhaus behandelt werden müssen - und seien später wieder entlassen worden.