Schon im Vorfeld hatte ein offener Brief von Thomas Michel, Mentor vom schwulen Zentrum Sub, die Runde gemacht, in dem er fragte "Bin ich der Einzige, der es widersinnig findet, dass ein CSU'ler unseren CSD mitanführt?" und meinte damit Josef Schmid (CSU), der als Zweiter Bürgermeister mit Dieter Reiter am Anfang der Parade geht. Einige Gruppen wie die Philhomoniker und das Team München, der größte queere Sportverein, schlossen sich dieser Meinung an. Zur Eröffnung am Samstag auf dem Marienplatz sprachen Stadtpolitiker und queere Aktivisten offen an, wie sie die Politik der CSU empfinden: angsteinflößend.