"Die Passion" bei RTL Thomas Gottschalk: Das ist sein neues TV-Projekt an Ostern

So inszeniert RTL die Passionsgeschichte

"Auf der Hauptbühne im Stadtzentrum erleben die Zuschauer die Geschichte [...] in einer modernen noch nie dagewesenen Art. Die Ereignisse, die sich vor über 2000 Jahren abgespielt haben, werden in unsere heutige Zeit versetzt. Bekannte Sänger erwecken die Geschehnisse an verschiedenen Schauplätzen in Essen mithilfe deutscher Musikhits zum Leben. Auf der Hauptbühne werden die Sänger musikalisch von einer Band und einem Chor unterstützt. Zusätzlich gibt es Live-Schalten zu einer Passions-Prozession, bei der ein großes leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen wird", teilt RTL mit.