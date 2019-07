München - Nach einer holprigen Anfangsphase und etwas Glück haben die Löwen am Mittwoch die Partie gegen den FSV Zwickau an sich gerissen und mit drei sehenswerten Treffern (3:0) über die Ziellinie gebracht. Efkan Bekiroglu wird zum Doppelpacker, Aaron Berzel vertritt solide den gesperrten Kapitän, nur Marius Willsch kommt nicht so richtig ins Spiel. So sah der AZ-Reporter die Leistung der Spieler.