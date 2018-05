Saarbrücken - Was für eine Auswärtsfahrt des TSV 1860 München! Dank dreier Treffer von Sascha Mölders und Nico Karger beim Relegationshinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken haben die Löwen eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag in Giesing geschaffen.