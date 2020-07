München - Fünf komma acht Millionen. So hoch bezifferte das Portal "transfermarkt.de" den Marktwert des Löwen-Kaders aus der abgelaufenen Saison. Damit sind Sascha Mölders und Co. eine Million "günstiger" als Ex-Löwe Felix Uduokhai. Bundesliga-Star Kevin Volland ist alleine fast fünf Mal so viel wert wie alle Sechzger zusammen.