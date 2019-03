Die Männer an ihrer Seite "GNTM" 2019: Das sind die Freunde der Kandidatinnen

Nach einem Schulwechsel hatte sie zehn Kilo zugenommen und ihr Freund habe ihr geholfen, nach einer Zeit voller Selbstzweifel, wieder an sich selbst zu glauben und ihre Lebensfreude zurückzugewinnen, wie die 20-Jährige in "red." verriet. Mittlerweile sind sie seit vier Jahren zusammen. "Wir wollen erst zusammenziehen, wenn wir geheiratet haben - und das kann noch ein bisschen dauern."

Vanessa und Roman

Vanessa war mit 21 Jahren bereits vor ihrer "GNTM"-Teilnahme hauptberuflich als Model tätig. Unterstützung erhält die Schönheit mit polnischen Wurzeln von ihrem Verlobten Roman, wie sie in einem ProSieben-Clip verrät. Die beiden lernten sich in einem Club kennen - Als Vanessa in die Offensive ging und ihren Liebsten antanzte. Nach zwei Wochen ist das Paar bereits zusammengezogen.

Julia und Marius

Ihren Freund Marius hat Julia vor fünf Jahren kennengelernt. Die "GNTM"-Kandidatin machte den ersten Schritt und schickte ihrem Schwarm eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Fünf Monate hat es gedauert, bis sie sich zum ersten Mal getroffen haben. "Mir gefällt besonders, dass er ruhig ist. Er bringt mich so schön runter", sagt sie ProSieben.

Beim ersten Date hat es dann gleich gefunkt. Mittlerweile wohnen sie auch zusammen. Wie Julia sich die Zukunft mit ihrem Marius vorstellt? "Ganz klassisch eine Familie gründen." Und auch über einen möglichen Antrag hat sich das Nachwuchsmodel schon Gedanken gemacht: "Ich möchte keinen zu öffentlichen, da wäre ich sonst peinlich berührt."

Theresia und Thomas

Seit vier Jahren ist Theresia (26) mit ihrem Freund Thomas zusammen. "Wir haben uns ganz klassisch auf einer Internetseite kennengelernt", erzählt die Blondine im ProSieben-Interview. Er habe dann den ersten Schritt gemacht. Nach zwei Wochen, in denen sie stundenlang telefonierten, kam es zum ersten Treffen in Hamburg. Dass ihr Freund 27 Jahre älter ist, spielt für Theresia keine Rolle: "Ich finde einfach, dass Liebe kein Alter und kein Geschlecht kennt. Man verliebt sich in den Menschen." Er habe sie schlussendlich auch zur Teilnahme bei "GNTM" ermutigt.

Doch Theresias Familie ist von dem Altersunterschied der beiden weniger begeistert. "Ich wünsche mir, dass meine Eltern meinen Verlobten akzeptieren." Ihre Familie wüsste auch schon länger, dass sie auf Ältere stehe. "Das ist nicht bloß eine Phase", so Theresia. Nur ihr Opa ist von dem Mann an ihrer Seite überzeugt. "Dass mein großes Vorbild sofort das Gute in Thomas gesehen hat, hat mich über die Jahre hinweg bestärkt."

Alicija-Laureen hat eine Trennung hinter sich

Alicija-Laureen konzentriert sich bei "GNTM" ganz auf ihren Modeltraum. Im ersten Vorstellungsvideo erzählt die 18-Jährige, dass sie eine schwere Zeit hinter sich hat: "Vor ein paar Wochen hatte ich einen kleinen Tiefpunkt. Ich bin seit etwa zwei bis drei Monaten nicht mehr mit meinem Freund zusammen." Da er eine Polizeiausbildung an einem weiter entfernten Ort angefangen hatte, habe die Beziehung nicht mehr funktioniert, so Alicija-Laureen. Die Studentin hat ihren Optimismus nicht verloren: "Nach jedem Unwetter im Leben kommt auch wieder Sonnenschein."

Diese ausgeschiedenen Kandidatinnen haben berühmte Freunde

Zwei der ausgeschiedenen Kandidatinnen sind ebenfalls glücklich vergeben - und die auserwählten Männer sind bekannte Gesichter.

Enisa Bukvics Herz schlägt für Simon Desue (27). Der Social-Media-Star ist mit 3,9 Mio. Followern einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Ex-Kandidatin Catharina Maranca (19) hat sich Fußballspieler Felix Götze (21), den jüngeren Bruder von Mario Götze (26), geangelt. Sie musste die Modelshow bereits in der vierten Folge verlassen. Für Enisa Bukvics Ende bei "GNTM" war ausnahmsweise nicht Heidi Klum verantwortlich: In der siebten Folge entschied sie sich aufgrund privater Angelegenheiten, die Show freiwillig zu verlassen.