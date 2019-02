Dann sei die vielfach beschriebene "Zahl X am Tisch, die eigentlich schon früher schön gewesen wäre. Den Verzug und das wohl deutlich geringere Budget müsse Gorenzel "so akzeptieren und das Beste daraus machen", zudem werde man "nach interner Absprache" eine "ganz klare Zielsetzung nach außen kommunizieren". Spätestens am 1. März wird sie somit Formen annehmen, die ominöse "Zahl X." Dann wissen Gorenzel und 1860, wohin die Reise geht. Die Löwen und der X-Faktor.