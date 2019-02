Wie hoch wird das Budget für die Jugend des TSV 1860?

Punkt Nummer zwei: Sechzigs Jugendarbeit. "Wir werden gewisse Mittel im Rahmen der Lizenzierung einreichen, auch die U19 und die U 21 betreffend." Heißt, so Gorenzel auf Nachfrage: "Es werden beide Mannschaften gemeldet." Der U21 scheint somit doch nicht die im Umfeld befürchtete Auflösung zu drohen. Wie hoch besagtes Budget für die in der ausgegliederten Profifußballabteilung angesiedelten U19 und U21 im Rahmen der finanziellen Kürzungen noch sein könne, müsse man abwarten und die "Aufteilung in den kommenden Wochen angehen". Gorenzel wies zudem darauf hin, dass den Jugendteams im e.V., wie von Abteilungsleiter Roman Beer am Vortag verkündet, keine Kürzungen bevorstehen. "Im Gegenteil. Der e.V. wird, soweit ich informiert bin, sogar mehr Mittel zur Verfügung stellen."