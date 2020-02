Das dürften die zwei drängendsten Fragen von Michael Köllner vor dem Wochenende sein: Der Trainer des TSV 1860 muss im Heimspiel gegen Mannheim am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf seinen gesperrten Linksverteidiger Steinhart verzichten – und hat im Angriff wieder eine Option mehr zur Verfügung. "Noel ist wieder fit. Sein Tempo hat uns in Zwickau gefehlt", erklärte der 50-Jährige über den quirligen Angreifer Niemann, der nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung steht und in die Startelf zurückkehren könnte.