An seiner Seite kämpften sein Anwalt Michael Lehner, heute einer der profiliertesten Sportrechtsanwälte, der Molekularforscher und Doping-Jäger Werner Franke und nicht zuletzt der damalige Verbandspräsident Helmut Digel. "Ich glaube dem Dieter. Ich kenne Fakten, die die Öffentlichkeit nicht kennt. Für mich ist es nach wie vor ein Anschlag, ich denke ein Nach-Stasi-Anschlag", sagt Lehner heute.

Anti-Doping-Experte hat auffallende Substanz im Blut festgestellt

Die gegensätzliche Meinung vertritt Anti-Doping-Experte Fritz Sörgel, der Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, der damals als Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft tätig war. "Baumanns Version ist eine schöne Story für einen Film", sagt Sörgel der AZ, "ich hätte die alternative Story dazu. Die Frage ist nicht, ob ich Dieter Baumann glaube, sondern was unsere Messungen zweifelsfrei ergeben haben."

So habe bereits eine Blutprobe, die Baumann am 5. September 1999 vor einem Wettbewerb in Köln freiwillig abgegeben hatte, einen sehr hohen Spiegel von Norandrostendion aufgewiesen – dergestalt, "dass sie nur unmittelbar nach der Einnahme einer Substanz zustande gekommen sein konnten", erklärt Sörgel. Mit dem Befund konfrontiert, sagte Baumann laut Sörgel den Ermittlern, er würde sich immer vor einem Wettbewerb die Zähne putzen. "Da verschlägt es einem schon die Sprache, gefolgt von Schmunzeln".

Auch damals sei schon bekannt gewesen, dass eine Aufnahme von Dopingstoffen über die Mundschleimhaut leistungssteigernd wirkt. Und eine solche Menge Zahnpasta, dass Baumann bei mehreren Proben über einen längeren Zeitraum hinweg und auch seine Frau immer wieder positiv getestet wurde, könne seiner Meinung nach nicht aus einer oder zwei verunreinigten Tuben stammen, meint Sörgel. Sein Fazit: "Jeder kann sich seine Gedanken machen, ich habe den Fall als erledigt und geklärt in meinem Aktenschrank."

Lesen Sie hier: Die größten Dopingskandale im deutschen Sport