Teststrategie für den Umgang mit Reiserückkehrern

Beschlossen wurde auch, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Blick auf die laufende Urlaubszeit die nationale Teststrategie für den Umgang mit Reiserückkehrern weiterentwickeln soll.

Spahn solle Kriterien vorlegen, unter welchen Bedingungen Tests für Reiserückkehrer sinnvoll sind. Der Fall sein könne dies etwa, "wenn eine Urlaubsregion eine deutlich höhere Zahl aktiver Fälle aufweist als Deutschland im Durchschnitt" – auch wenn die Kriterien für ein Risikogebiet noch nicht erreicht seien.

Bund und Länder einigten sich auf spezielle Regeln für Corona-Ausbrüche, die etwa in Firmen, sozialen Einrichtungen, Freizeitgruppen, Glaubensgemeinschaften oder bei Familienfeiern auftreten. Die bewährten Maßnahmen Quarantäne, Kontaktnachverfolgung und Testung sollen dann konsequent angewendet werden. Quarantäneanordnungen sollen rasch erfolgen, auch ohne das Vorliegen positiver Corona-Tests.

Bei Reisenden in einem Risikogebiet macht es einen Unterschied, ob sie aus dem In- oder Ausland zurückkehren. Rückkehrer aus dem Inland gelten nicht als Ansteckungsverdächtige, wenn sie sich an die geltenden Maßnahmen gehalten haben. Wer aus Risikogebieten im Ausland heimkehrt, muss in Quarantäne.

Lesen Sie auch: Braun - Beschränkungen nach Corona-Ausbruch nur noch lokal