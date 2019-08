Die Highlights aus Folge vier "Das Sommerhaus der Stars": Kraftausdrücke und Heiratsantrag

"Hast du meine Frau Schlampe genannt?"

Die Problematik überträgt sich auch auf die anderen: Dass Steffi krank ist, macht sich nämlich auch in der Küche bemerkbar. Das führt zu einen Streit zwischen Jasmin und Sabrina, in dem schließlich die Männer versuchen zu beschwichtigen - und sich dann selbst in die Haare kriegen, weil Thomas Jasmin beleidigt. Da versteht Willi Herren keinen Spaß mehr: "Hast du meine Frau Schlampe genannt? Schlampe ist ein absolutes No-Go!" Das bringt sogar Sabrina zum Weinen, die jetzt um die Freundschaft mit Willi bangt. Thomas entschuldigt sich schließlich bei Jasmin, die will sich dann bei Sabrina entschuldigen, aber nur vor der Gruppe, was die wiederum nicht will, weshalb sich die beiden an Ort und Stelle weiterstreiten, was bedeutet: Am Krankenbett der eh schon bemitleidenswerten Steffi, die immer noch halbtot in der Ecke liegt. Das Psychohaus der Stars!