In der neunten Staffel von "The Voice of Germany" (ProSieben/Sat.1) nahm Rapper Sido (39, "Mein Block") auf einem der begehrten Coach-Stühle Platz. In der kommenden Staffel der Castingshow wird er nun nicht mehr dabei sein. Das haben sowohl der Rapper als auch die Sendergruppe bestätigt, wie die Tageszeitung "Mannheimer Morgen" berichtet.