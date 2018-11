Im Jahr 2007 bezahlten die Bayern 25 Millionen Euro an Olympique Marseille – Ribéry schlug von Beginn an ein, zeigte gleich in den ersten Spielen hervorragende Leistungen und avancierte dadurch schnell zu einem der Publikumslieblinge. In dieser Zeit war das Plakat eines Sportartikelherstellers beispielsweise an der Fassade der Theatinerkirche zu sehen. Darauf zu sehen, ist Ribéry in Siegerpose und protzigem Mantel. Daneben in großen gelben Buchstaben: "Bayern hat wieder einen König". Franck Ribéry und München – das passte von Beginn an.