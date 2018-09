Seit 1. September läuft das Casting für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Entertainerin Heidi Klum (45) rührt bereits kräftig die Werbetrommel. Bisher ist unklar, wer neben ihr in der Jury Platz nehmen wird. Oder stemmt sie das Format 2019 alleine? Wie die "Bild" erfahren haben will, soll es in der 14. Staffel keine feste Jury geben! Eine kleine Sensation in der Geschichte der Casting-Show, die es seit 2006 gibt.