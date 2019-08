Die Gerüchteküche brodelt Günther Klum: Der kantige Kopf des Heidi-Imperiums

Die Anfänge von Günther Klum

Als "knallhart" (Abendzeitung) haben ihn die einen bezeichnet, als "Schlitzohr" die anderen. Der "Kettenhund von Bergisch Gladbach", so charakterisierte ihn 2009 das "Süddeutsche Zeitung Magazin", wobei er durchaus gemütliche Seiten hat, vor allem wenn er in der Klangfärbung seiner rheinischen Heimat spricht. Er ist in Bergisch-Gladbach geboren und lebt dort heute noch. Er hat die Volksschule absolviert, beim Bayer-Konzern eine Lehre als Chemiefacharbeiter gemacht. Er hat die Fachhochschule nachgeholt und dann 25 Jahre lang bei der Kölner Duft-Firma 4711 als Produktionsleiter gearbeitet.