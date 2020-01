München - "Ich will Präsident von 1860 München werden, ich hab ja jetzt wieder Zeit", sagte Thomas Hirschberger zuletzt gegenüber der "Bild am Sonntag" - nun hört sich das in einem Interview mit dem "Merkur" wieder etwas anders an. Aktuell stelle sich die Frage für ihn überhaupt nicht, ohnehin sei der aktuelle Oberlöwe Reisinger noch für drei Jahre gewählt.