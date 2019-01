Die Fassaden bröckeln Dschungelcamp - Tag 4: Baby-News und Yotta-Tränen

Schreien statt weinen

Dass wieder einmal Gisele zur Dschungelprüfung beordert wurde, störte nicht nur sie. "Das schwächste oder das Arschloch-Glied wird gewählt", giftete Doreen Dietel (44), die selbst gerne die Gelegenheit bekommen hätte, zu glänzen. Immerhin musste die Ex-"GNTM"-Kandidatin nicht alleine ins "Schlachthaus", Chris Töpperwien (44) begleitete sie und bekam angesichts ihres Gequiekes wohl einen mittelschweren Tinnitus. Aber immerhin, die Augen blieben weitestgehend trocken und am Ende sprangen gar acht von zwölf Sternen und damit mehr als die Notration für die Dschungelcamper raus.

Führungswechsel und Streitgespräche

Auch bei Evelyn Burdecki (30) und Domenico gab es Neues. Sie war zu Beginn der Folge nicht sonderlich traurig darüber, die Ehre der Teamchefin an Sibylle Rauch (58) abzutreten. So müsse sie nun zumindest nicht mehr im Kampf gegen all die "Ungeheuer" voranschreiten, die der australische Dschungel so zu bieten hat. Wie etwa Affen oder Erdmännchen mit gefährlichen Schwanzflossen.

Apropos gefährliche Männchen: Mit ihrer Ex-Flamme Domenico gab es ein wenig Stunk. Er würde gerne auf die gemeinsame Vergangenheit "einen Stein legen", sie wollte ihn aber nicht ganz so leicht vom Haken lassen. Immerhin habe er in ihren Augen fahrlässig mit ihren Gefühlen gespielt und sich nie wirklich dafür entschuldigt.

Schall und Rauch

Zum Schluss legte noch Sibylle einen Seelen-Striptease hin. Sie hadere sehr mit gewissen Lebensentscheidungen. Zu einem Zeitpunkt habe sie sogar an Selbstmord gedacht, wie sie abseits ihrer Kollegen im Dschungeltelefon enthüllte. Da waren wenig später die aufmunternden Worte von Evelyn und Felix Balsam für die geschundene Seele. Sie sei immerhin eine Legende!

Zur nächsten Dschungelprüfung muss die Legende aber nicht antreten. Stattdessen, wie könnte es anders sein, darf Gisele wieder ran, dieses Mal im Verbund mit Bastian Yotta.

