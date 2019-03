Die Familie steht ihm bei Costa Cordalis: Daniela Katzenberger postet Foto vom Krankenbett

Seit geraumer Zeit liegt Schlagersänger Costa Cordalis (74, "Anita") im Krankenhaus. Über seine gesundheitlichen Probleme ist wenig bekannt. Sohn Lucas Cordalis (51) erklärte vor wenigen Tagen im Gespräch mit RTL: "Er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper, vor allen Dingen in den Armen und Beinen." Die Familie ist in dieser Zeit an seiner Seite. Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32, "Mieze undercover") hat jüngst auf ihrem Instagram-Account ein rührendes Foto veröffentlicht.