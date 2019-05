Die ersten Fotos mit Baby Sussex Herzogin Meghans After-Baby-Look hat viel zu bedeuten

Am heutigen Mittwoch war es endlich soweit: Welt - Baby Sussex, Baby Sussex - Welt! Bei dem ersten Ausflug der frischgebackenen königlichen Familie vor die Kameras stand natürlich der kleine Prinz im Mittelpunkt. Analysiert wird nun aber auch das Outfit, in dem Herzogin Meghan (37, "Suits") ihren Nachwuchs in der prunkvollen St. George's Hall auf Schloss Windsor präsentierte. Und das hat der Welt einiges zu sagen.