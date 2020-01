Hyundai i10 im Test: Punktet mit moderner Konnektivitäts-Lösung

Das Auge fährt mit - drum gibt es den neuen i10 mit seiner auffälligen, x-förmigen C-Säule erstmals auch in drei frischen neuen Außenfarben und in den Versionen Trend und Style mit einer Zweifarb-Lackierung mit schwarzem oder rotem Dach. Das Innendesign ist komplett neu, etwa mit einem 3D-Wabenmuster auf Armaturenbrett und Türverkleidungen. Die neue Formgebung schafft mehr Platz und ein besseres Raumgefühl für die Frontpassagiere. Dazu bietet Hyundai auch im Kleinstwagensegment induktives Laden fürs Smartphone an.