Kristina Frank: Anspruch auf CSU-Bürgermeisterposten?

Dann tritt Kristina Frank ein paar Schritte vor, schaut selbstbewusst in die Kameras der Medienleute und sagt diesen Satz: "Ich bin bereit, große Verantwortung zu übernehmen, München braucht mehr denn je einen klaren Kurs, um in diesen Zeiten gestärkt hervorzugehen." Natürlich sagt sie das, sie ist der eigentliche Star dieses Wahlabends. Sie hat allen miesen Prognosen getrotzt und mit 21,3 Prozent deutlich mehr Stimmen geholt, als erwartet worden war – auch in den eigenen Reihen. Und doch ist dieser Satz einigen in der CSU sauer aufgestoßen. Weil sich daraus mehr lesen lässt als ihr Wille, jetzt alle Kräfte zu mobilisieren für die Stichwahl in zwei Wochen. Der klare Anspruch nämlich, in der nächsten Stadtratsperiode einen möglichen CSU-Bürgermeisterposten zu übernehmen? Nur, den hat aktuell ihr Duo-Partner Pretzl. Der Vorbote also einer internen Kampfansage gegen ihn?