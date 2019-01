Die Dschungelkönigin im Interview Jenny Frankhauser: Das hält sie von den neuen Stars im Dschungel

Sie ist die amtierende Dschungelkönigin: Jenny Frankhauser (26). Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (32) gewann die 12. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wenn am Freitag die neuen Stars in den australischen Busch ziehen, wird natürlich auch sie das Geschehen am Fernseher mit verfolgen. Auf wen sie sich besonders freut und welche Tipps sie den Kandidaten mit auf den Weg geben kann, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.