Update zur Jury

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde das gleiche Foto gepostet. Und einige spannenden Details wurden bekanntgegeben: "Heidi hatte ein glamouröses Dinner mit ihren Top 50", ist da zu lesen. Außerdem gibt es ein Update zur Jury: "In jeder Folge hat Heidi Klum einen anderen tollen Gastjuror an ihrer Seite!" Um welche Promis es sich dabei handeln wird, ist aber noch nicht bekannt. Bei all der Freude auf die neuen Folgen plagt Heidi Klum jedoch auch die Sehnsucht...