VW T6.1 startet mit vier Zweiliter-TDI-Motoren in seinen zweiten Frühling

Über all der neuen Technik wurde aber die alltägliche Nutzerfreundlichkeit nicht vergessen. So ist etwa die Instrumententafel mit einem zusätzlichen Ablagefach vor dem Fahrer und einem größeren, offenen Staufach und einer zusätzlichen Ablage vor dem Beifahrer ausgestattet. Optional gibt es eine induktive Schnittstelle zum Smartphone-Laden. Per View-Taste im neuen Multifunktions-Lenkrad kann der Fahrer per Klick zwischen den verschiedenen Display-Konfigurationen des Digital-Cockpits wechseln. Und der Feinschliff geht weiter: Dank der zweiten Generation der Fahrwerksregelung DCC gibt es mehr Abstimmungsmöglichkeiten: Per Schieberegler kann das gewünschte Fahrprofil nahezu stufenlos eingestellt werden.