Obama-Halbschwester in der Loge

Darüber hinaus deutete sich ein sehr politisch angehauchter Ball an. In der Loge von Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen war die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Auma Obama, zu Gast. Die beiden trafen sich bereits am Nachmittag in der Wiener Hofburg. Van der Bellen betonte dort, dass er mit der Einladung an die Kenianerin ein Zeichen setzen wolle, um die Beziehung zu Afrika auf eine neue Grundlage zu stellen. Obama engagiert sich mit ihrer Stiftung Sauti Kuu ("starke Stimme") für Jugendliche in Afrika.