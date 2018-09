Die beiden Stars strahlen in L.A. Heidi Klum: Glamour-Auftritt mit Tom Kaulitz bei den Emmy Awards

Heidi Klum (45) legte bei den Emmy Awards 2018, die im Microsoft Theater von Los Angeles stattfanden, einen glänzenden Auftritt hin. Mit ein Grund dafür könnte sein, dass ihr Freund Tom Kaulitz (29) sie zu der Veranstaltung begleitete. Arm in Arm zeigte sich das Paar auf dem roten Teppich. Während der Tokio-Hotel-Star in einem dunklen Anzug erschien, beeindruckte Klum in einer aufregenden Abendrobe.