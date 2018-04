Der Kia Stonic ist gut ausgestattet

Nett schaut er aus, der 4,14 Meter lange Stonic. Er bringt einen Hauch von Frische ins Segment der kleinen SUV, mit einer frechen Frontpartie samt eigener Interpretation der typischen Kia-Tigernase, mit gerne auch zweifarbiger Karosserie, coolen Farben und einer Prise Freizeit und Abenteuer durch Schweller ringsum. Eine ordentliche Portion Ausstattung ist schon in der Basisversion verbaut. So zum Beispiel neben dem Radio mit sechs Lautsprechern und der Klimaanlage auch die Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, elektrisch einstellbare Außenspiegel, ein Start-Stopp-System oder 15 Zoll große Alufelgen. In der getesteten Platinum Edition gehören unter anderem noch die Kartennavigation, ein Digitalradio, die Rückfahrkamera, ein Fernlichtassistent oder die Klimaautomatik zum Paket. Und schon ab der zweiten Variante namens Vision sind Sitzheizung vorne und beheizbares Lenkrad Teil des Standardprogramms. So etwas gab's bis vor Kurzem nur in der Oberklasse.