Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Der letzte Trainer, der so viele Spiele coachte wie Bierofka, hieß Reiner Maurer. Der jetzige Chefcoach von Türkgücü München stand zwischen 2010 und 2012 satte 88 Mal an der Seitenlinie, dazu gesellen sich 39 Partien zwischen 2004 und 2006. Zuletzt brauchte es sechs Trainer, um so lange auf dem nach Kult-Trainer Werner Lorant (1992 bis 2001) zum Schleudersitz verkommenen Posten auszuharren: Vitor Pereira (20 Spiele), Denis Bushuev (2), Kosta Runjaic (15), Beno Möhlmann (21), Torsten Fröhling (26) und Markus von Ahlen (20).