Wer durch die elf Messehallen geht, sich die Stände der insgesamt 1.566 Aussteller ansieht, der kann nicht anders, als zu attestieren: Waffenbau ist nicht nur ein hochkomplexes Handwerk, sondern teilweise sogar echte Kunst. Da wäre beispielsweise die vierläufige Jagdbüchse, ein weltweit einmaliges Stück; oder das Messer mit filigran gravierten Griffschalen aus Mammutstoßzahn, dessen Entstehung so komplex war, dass sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben wurde. Wenn man in diesem Teil der Messe unterwegs ist, flankiert von Ständern voller Landhausmode und Plastiktieren, die als Zielscheiben für Bogenschützen dienen, dann wirkt selbst das Waffengeschäft erstaunlich friedlich.

Von vergoldeten Handkanonen und Maschinenpistolen mit Plastikkügelchen

Doch dann gibt es eben auch noch die andere Seite, die mit Magazingrößen, Feuerraten und Kalibern, die mit dem Begriff Sport nicht mehr vereinbar sind. Eine "Handkanone" wie die Desert Eagle, ein Scharfschützengewehr Kaliber .50, ein Sturmgewehr mit Schalldämpfer - all das sind Waffen, die für das Schlachtfeld oder den Anti-Terror-Kampf und nicht für den Schützenverein gebaut werden. Und auch wenn die IWA ausschließlich Fachpublikum wie Jägern oder Händlern vorbehalten ist, merkt man schnell, wie viel Faszination diese Waffen auch bei einer solchen Zielgruppe ausüben.

Jeder will mal eine dieser Waffen, die in Deutschland überhaupt keine zivile Zulassung haben, in der Hand halten. Den Schlitten nach hinten ziehen, wieder nach vorne schnellen lassen und schließlich abdrücken. Mit dem HK 416 posieren, durchs Zielfernrohr des Steyr AUG schauen, ein Kalaschnikov-Selfie machen. Einmal Navy Seal spielen, einmal "Call of Duty" Realität werden lassen. Und genau an diesem Punkt wird klar, was die beunruhigende Komponente auf der IWA ist: Dass selbst Profis im Umgang mit (Jagd- und Sport-) Waffen sich der morbiden Faszination der Kriegswaffen nicht entziehen können.



Vergoldeter Overkill: Die berühmt-berüchtigte Desert Eagle.

Was für eine Anziehungskraft Waffen an sich und Kriegswaffen offenbar im Speziellen ausüben, unterstreicht auch ein Blick auf die Verkaufsschlager der Branche: Softairwaffen erlebten in den letzten Jahren einen gigantischen Boom und sind auch auf der IWA massenhaft vertreten. Sie verschießen keine lebensgefährlichen Patronen, sondern kleine Kunststoffkugeln, die zwar schmerzhaft sein können, aber (abseits der Augen) nicht allzu gefährlich sind. Daher sind sie auch für Personen ab 18 Jahren frei erhältlich und ganz Deutschland macht von dieser Regelung Gebrauch. Die Waffen verkaufen sich wie geschnitten Brot - wohl weil sie ihren "echten" Vorbildern wie Pistolen von Glock, Beretta oder Walther täuschend ähnlich sehen. Umarex, der Branchenprimus unter den Softair-Fabrikanten, bietet deshalb immer mehr Lizenz-Produkte an - neben Pistolen nun eben auch Sturmgewehre und Maschinenpistolen nach Vorbildern von Heckler & Koch.

Auf der IWA zeigt sich: Wir Deutschen sind immer sehr schnell darin, die USA für ihre wahnwitzigen Waffengesetze zu kritisieren. Aber wenn sie in Deutschland etwas lockerer wären, würde die Situation hier nicht ein bisschen anders aussehen. Denn große Kaliber und Gewehre üben (insbesondere auf Männer) eine scheinbar unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Und das ist es, was dieser Messe einen schalen Beigeschmack gibt.