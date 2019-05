Vom 3. Spieltag an standen die Bayern an der Tabellenspitze – und rückten davon auch nicht mehr ab. Den Titel sicherten sie sich am 32. Spieltag, mit einem 5:1 gegen Offenbach. Nach dem letzten Spiel ging es in die Innenstadt. Nicht wie heute auf den Rathausbalkon, stattdessen auf den Parkplatz an der Blumenstraße, heute Standort der Schrannenhalle. Vor einem Tribünenprovisorium am Hochbunker versammelten sich einige hundert Fans, dann zog die Mannschaft zum Galadinner in den Rittersaal des Stadtmuseums. Auf dem Speisezettel: Geflügelsalat "Diable", Schweinslendchen vom Rost mit Paprika, Auberginen, Kaiserschoten und Curryreis, danach Erdbeeren in Grand Marnier mit Schlagrahm.

Die Bayern waren überspielt

Eine Woche später holten die Bayern dann auch den Pokal. Im Finale in Frankfurt gegen Schalke, 2:1, zweimal Müller. Ein Beleg der neuen Sachlichkeit, dass den Bayern in jener Saison im Pokal von der ersten Runde bis zum Titel in sechs Spielen ganze acht Tore reichten. Sieben davon schoss Müller. In der Liga erzielte er 30 der gerade einmal 61 Treffer.

Und wie ging es weiter? Die folgende Saison wurde geprägt vom Triumph der jungen, frechen Fohlen-Elf vom Niederrhein, der Beginn der Dauerrivalität in den Siebzigern zwischen München und Mönchengladbach.

Die Bayern hingegen waren überspielt, Zebec hatte das Pensum überzogen, dazu schickte Präsident Neudecker die Mannschaft des Geldes wegen kreuz und quer zu Freundschaftsspielen, über die Dörfer und um die Welt. Höhepunkt: Zwischen dem 3. und 4. Spieltag flogen die Bayern mal eben nach Casablanca, weil Marokkos König Hassan II. einen Pokal ausspielte.

1970: Verletzungsbedingtes Karriereende für Olk

Im März 1970 löste Udo Lattek Branko Zebec ab und begründete endgültig die große Ära der Bayern mit einem Pokalsieg, drei Meisterschaften und drei Landesmeister-Cups.

Werner Olk beendete Ende 1970 seine Karriere. Verletzungsbedingt nach einem Bandscheibenvorfall. "Ich sah beim Gehen aus wie der schiefe Turm von Pisa", sagt er. Später wurde er Trainer, war in zwei Phasen insgesamt sechs Jahre Assistent bei Bayern. Unter Dettmar Cramer, Lattek, Heynckes.

Einmal die Woche trifft sich Olk immer mit ehemaligen Bayern-Spielern im Gasthof von Wiesn-Wirt Toni Roiderer in Straßlach, dann sprechen sie von den alten Zeiten und den neuen – und natürlich von Gerd Müller, der in seinem Heim lebt und in seiner eigenen Welt. Und der, wie Peter Kupferschmidt, Verteidiger bei den 69er-Meistern, diese Woche in einem Telefonat erzählte, auch Mitspieler wie ihn nicht mehr erkennt, wenn sie mal vorbeischauen auf einen Besuch. Die Bayern werden ihn vermissen am Samstag, bei der Ehrung in der Arena, vergessen werden sie ihn nie. Ihr Gerdchen.

