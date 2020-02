Die 90ies lassen grüßen Auf diese Frisur schwört halb Hollywood

Kaum eine hat diese Frisur so berühmt gemacht wie "Baby One More Time"-Sängerin Britney Spears (38). In den 1990er-Jahren waren hohe Zöpfe sowie dünne Strähnen rechts und links an der Tagesordnung. In den vergangenen Jahren flachte das Interesse daran ab. Lediglich auf Retro-Partys war der ikonische Look noch regelmäßig anzutreffen. Auch Sängerin Lena Meyer-Landrut (28, "Wild & Free") griff darauf zurück, wie Bilder bei Instagram zeigen. Doch nun ist er wieder da: Halb Hollywood ist im Strähnen-Wahn.