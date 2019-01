München - Paul von Tettenborn hat sich die Idee eines Freundes geklaut und die Freundin des Freundes als Köchin engagiert. Das kam so: Von Tettenborn betreibt das Standl 20 am Elisabethmarkt – "Da wo’s an Kaffee gibt", wie er wirbt. Kaffee von Johannes Bayer, der jb Kaffee heißt und in Dachau geröstet wird.