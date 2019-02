Hertha BSC gegen FC Bayern: Wiedergutmachung nach Pleite?

Für den FC Bayern geht es gegen Berlin um mehr als Wiedergutmachung. Nach der 1:3-Niederlage in Leverkusen wollen die Münchner die nächste Runde des DFB-Pokals erreichen. Auch die Hertha will ihren Fans im Olympiastadion natürlich wieder einen Sieg schenken, am letzten Bundesliga-Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Pal Dardai mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Der FC Bayern muss im Pokalspiel wohl weiterhin auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Der 32-Jährige kann seinen Daumen weiterhin nicht belasten, am Montag entfiel das Torwarttraining für ihn. Dafür könnte jedoch ein zuletzt angeschlagenes Trio wieder in den Kader rücken: Thiago, Arjen Robben und Franck Ribéry scheinen wieder fit zu sein!

FC Bayern verlor das Hinspiel gegen Berlin

Gute Erinnerungen an Berlin dürfte Kovac zuletzt nicht gehabt haben: Das Liga-Hinspiel Ende September in der Hauptstadt endete mit 2:0 für die Hertha. Die Niederlage in Berlin kennzeichnete gleichzeitig den langsamen Beginn der Bayern-Krise im Herbst. Nun will es der Kroate bei seiner Rückkehr besser machen!

Der Gegner zumindest ist gewarnt: "Wenn die einen guten Tag haben, steht es schnell 0:3", sagte Dardai bei der Pressekonferenz am Montag. "Jetzt haben sie einmal verloren. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind." Stürmer Vedad Ibisevic klingt da schon etwas mutiger: "Man merkt schon, dass sie dieses Jahr Punkte verloren haben, die sie vorher nicht abgegeben haben", so der Kapitän. Und weiter: "Natürlich gibt es Mut, dass sie immer mal wieder Ausrutscher haben. Wir wissen also, was möglich ist."