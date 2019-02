Hertha BSC gegen den FC Bayern live im Pay-TV auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an allen Livespielen für die aktuelle Saison im DFB-Pokal gesichert. So wird auch diese Partie live übertragen. Zuschauer haben dabei die Wahl, ob sie das Spiel lieber im Einzelspiel verfolgen, oder aber mit anderen Partien im DFB-Pokal in der Konferenz.