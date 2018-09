München - Ein sportliches Ziel hat Manuel Neuer diesen Sommer erreicht. Nicht bei der WM in Russland, sondern in Italien. Seine letzten Urlaubstage vor dem Trainingsbeginn beim FC Bayern nutzte der Welttorhüter für eine Alpenüberquerung – auf dem Rennrad. Mit zwei Freunden ging es von München an den Lago Maggiore. Rund 350 Kilometer, mit Zwischenstopps in Südtirol, in Prad am Stilfser Joch und in Meran.